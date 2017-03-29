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Фото: Таллиннский астрономический клуб.

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Таллиннский астрономический клуб.
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Таллиннский астрономический клуб.

Не пропустите! Сегодня ночью можно будет увидеть редкое природное явление

29.03.2017 12:43
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Вот уже вторую ночь жители Эстонии могут наблюдать очень красивое и редкое для наших широт явление - северное сияние. По прогнозам сияние можно будет наблюдать также и сегодня ночью. Не пропустите!


Об этом Rus.Postimees сообщил руководитель Таллиннского астрономического клуба Владимир Гоман. Прогнозирование северного сияния можно найти в сообществе Таллинского астрономического клуба в Facebook.

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