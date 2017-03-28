Зима не хочет отступать? Завтра в Эстонии может выпасть снег

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на среду ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. К утру начиная с островов облачность усилится, но сохранится погода без существенных осадков. Ветер западных направлений, 2-8, до полуночи на побережье северо-западный порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 0-6 градусов мороза.