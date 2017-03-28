Днем переменная облачность. По многим регионам небольшие снегопады и мокрый снег, местами также дожди. Ветер западный и северо-западный, 2-8 м/сек. Температура воздуха 1-5 градусов тепла.
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Мокрый снег.
Фото: Urmas Luik / Pärnu Postimees
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Lörtsisadu
Urmas Luik / Pärnu Postimees
Зима не хочет отступать? Завтра в Эстонии может выпасть снег
28.03.2017 14:39
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на среду ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. К утру начиная с островов облачность усилится, но сохранится погода без существенных осадков. Ветер западных направлений, 2-8, до полуночи на побережье северо-западный порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 0-6 градусов мороза.
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