Латвийцы, которым посчастливилось стать очевидцами этого потрясающегот явления, активно распространяли фото и видео материалы в социальных сетях, пишет Rus.Tvnet.
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Северное сияние в Валгамаа
Фото: Timo Arbeiter / Valgamaalane
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Timo Arbeiter / Valgamaalane
Северное сияние в Латвии: очевидцам удалось запечатлеть удивительное явление
28.03.2017 13:30
Северное сияние - удивительное, почти волшебное явление природы, которое, к сожалениею, не каждому удается увидеть. В ночь с понедельника на вторник такое явление можно было наблюдать в Латвии.
Jaga |