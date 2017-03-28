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Северное сияние в Валгамаа

Фото: Timo Arbeiter / Valgamaalane

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Timo Arbeiter / Valgamaalane

Северное сияние в Латвии: очевидцам удалось запечатлеть удивительное явление

28.03.2017 13:30
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Северное сияние - удивительное, почти волшебное явление природы, которое, к сожалениею, не каждому удается увидеть. В ночь с понедельника на вторник такое явление можно было наблюдать в Латвии.

Латвийцы, которым посчастливилось стать очевидцами этого потрясающегот явления, активно распространяли фото и видео материалы в социальных сетях, пишет Rus.Tvnet.

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латвия · очевидцы · северное сияние
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