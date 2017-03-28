Фонд природы Эстонии: возьмите ведро и спасите лягушек!

Фонд природы Эстонии (ELF) взывает ко всем неравнодушным жителям Эстонии: организуйте свои толоки по спасению земноводных, участвуйте в организованных другими волонтерами толоках или поддержите спасательную операцию в благотворительной среде Hooandja.ее, чтобы мигрирующие к местам размножения земноводные могли безопасно перейти через дорогу.

С наступлением теплой погоды лягушки и жабы могут выйти на дороги уже в первой половине апреля. «Для того, чтобы земноводные смогли безопасно добраться до мест размножения, необходима помощь волонтеров. Лягушек и жаб необходимо переносить через шоссе на тех отрезках дороги, где трасса пересекает традиционные пути миграции земноводных, из-за чего под колесами автомобилей гибнут сотни и тысячи лягушек, - пояснила руководитель спасательной операции Фонда природы Эстонии Кристийна Кюбарсепп. - В этом году впервые можно поддержать спасение земноводных и в благотворительной среде на портале Hooandja.ее, поскольку каждое пожертвование помогает спасать жизни».

Фонд природы просит всех, кому известны пути миграции лягушек, представляющие угрозу их жизням, а также желающих организовывать толоки по спасению земноводных или участвовать в таких мероприятиях, сообщить о своем желании по адресу kristiina@elfond.ee. Фонд природы Эстонии со своей стороны оказывает информационную поддержку, а также выдает необходимый для спасательной операции инвентарь. На сегодняшний день зарегистрировано 10 толок. Организаторы толок нужны еще, например, в Лейе-Ойу на озере Выртсъярв, а также в десятках других мест на опасных отрезках шоссе. Карта с опасными для земноводных отрезками шоссе находится здесь. Фонд просит сообщать о пока еще не нанесенных на нее местах, чтобы лучше организовать спасательную операцию.

Все желающие принять в толоках участие могут присоединиться к рассылке участников спасательной операции или в Facebook к группам “Konnad teel” на эстонском языке или «Операция "Спасение лягушек"» на русском языке. В этих группах оперативно сообщается о масштабных операциях по спасению земноводных из-под колес. Все желающие также могут поддержать спасательную операцию Фонда природы Эстонии в благотворительной среде Hooandja.

Необходимое условие для миграции земноводных – теплые и влажные ночи. Пик миграции приходится на вечерние часы – с 21:00 до 23:00; миграция в одном месте длится, как правило, до 5 дней. Следует учесть, что в разных частях Эстонии миграция земноводных может проходить с разницей во времени. Фонд природы Эстонии проводит толоки по спасению лягушек и жаб с 2012 года. С помощью волонтеров спасено уже более 73 000 земноводных.