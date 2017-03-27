Синоптики рассказали, стоит ли ждать весенней погоды на этой неделе

В ночь на среду малооблачная погода и переменная облачность без осадков, утром облачность усилится, вероятность осадков вырастет. Ветер западных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха 0-5 градусов мороза. Днем облачно с прояснениями, местами снег и мокрый снег. Ветер западный и северо-западный, 2-8 м/с. Температура воздуха 1-4 градуса тепла.

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидаются как солнечная погода, так и снег с мокрым снегом.

В ночь на четверг малооблачная погода и переменная облачность, местами возможны небольшие снегопады. Ветер северо-западный, 1-8 м/с. Температура воздуха 1-6 градусов мороза. Днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный, 2-8 м/с. Температура воздуха 1-4 градуса тепла.

В ночь на пятницу облачно с прояснениями, во многих местах снег и мокрый снег. Ветер южный и юго-восточный, 3-9, на островах порывами до 15 м/с. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла. Днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный и юго-восточный, 3-9 м/с. Температура воздуха 4-7 градусов тепла.