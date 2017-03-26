Видео: метеорологи признали существование «зловещих» облаков

Всемирная метеорологическая организация официально признала облака undulatus asperitas. Их занесут в Международный облачный атлас. Об этом сообщает The Verge. Многие считают их зловещими или называют «облаками в Судный день» из-за пугающего вида.

Гэвин Претор-Пинни, ученый, специализирующийся на изучении облаков, открыл этот вид в 2008 году. С этого времени он боролся за официальное признание новой категории. По его словам, в течение длительного времени люди из разных городов присылали ему изображения необычных небесных образований, но он не мог придумать им названия, пишет "Лента.ру".

В 2014 году они наблюдались над городом Линкольн в штате Небраска, США. Видеозапись природного явления опубликована на YouTube-канале Alex Schueth. Облака, похожие на морские волны, стремительно проплывают над городом.

Undulatus asperitas, официальное название, которое дали облакам, в переводе с латинского означает «шероховатый».

В последний раз изменения в Международный атлас вносились полвека назад.