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Видео: метеорологи признали существование «зловещих» облаков

26.03.2017 16:53
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Всемирная метеорологическая организация официально признала облака undulatus asperitas. Их занесут в Международный облачный атлас. Об этом сообщает The Verge. Многие считают их зловещими или называют «облаками в Судный день» из-за пугающего вида.

Гэвин Претор-Пинни, ученый, специализирующийся на изучении облаков, открыл этот вид в 2008 году. С этого времени он боролся за официальное признание новой категории. По его словам, в течение длительного времени люди из разных городов присылали ему изображения необычных небесных образований, но он не мог придумать им названия, пишет "Лента.ру".

В 2014 году они наблюдались над городом Линкольн в штате Небраска, США. Видеозапись природного явления опубликована на YouTube-канале Alex Schueth. Облака, похожие на морские волны, стремительно проплывают над городом.

Undulatus asperitas, официальное название, которое дали облакам, в переводе с латинского означает «шероховатый».

В последний раз изменения в Международный атлас вносились полвека назад.

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метеорологи · облака
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