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Видео не для слабонервных: туристы сняли свое плавание с крокодилами

25.03.2017 15:47
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Двое туристов из Великобритании и США провели два дня, плавая в непосредственной близости от крокодилов у берегов Мексики. 

Встречу с хищниками Эндрю Трейс из Лондона и Уильям Драмм из Колорадо, США, запечатлели на видео, пишет "Сегодня" со ссылкой на Daily Mail.

Туристы занимались дайвингом и подводной съемкой у берегов полуострова Юкатан. По словам мужчин, за два дня они встретили примерно 13 крокодилов, самый большой из которых достигал четырех метров в длину.

Трейс рассказал, что рядом с ними находился укротитель, который отталкивал крокодилов, если те подплывали слишком близко к людям. Путешественник вспоминает, что особого страха во время встречи с рептилиями не испытывал.

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видео · крокодилы · отдых · плавание · путешествие · туристы
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