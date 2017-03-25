Видео не для слабонервных: туристы сняли свое плавание с крокодилами

Двое туристов из Великобритании и США провели два дня, плавая в непосредственной близости от крокодилов у берегов Мексики.

Встречу с хищниками Эндрю Трейс из Лондона и Уильям Драмм из Колорадо, США, запечатлели на видео, пишет "Сегодня" со ссылкой на Daily Mail.

Туристы занимались дайвингом и подводной съемкой у берегов полуострова Юкатан. По словам мужчин, за два дня они встретили примерно 13 крокодилов, самый большой из которых достигал четырех метров в длину.

Трейс рассказал, что рядом с ними находился укротитель, который отталкивал крокодилов, если те подплывали слишком близко к людям. Путешественник вспоминает, что особого страха во время встречи с рептилиями не испытывал.