Снимки молодого фотографа из Йыгева покорили мир

Снимки облаков молодого фотографа из Йыгева Кайро Кийтсака были включены в сборник Всемирной метеорологической организации (ВМО). В августе прошлого года молодой человек выиграл фотоконкурс, проводимый этой же организацией.

Организация включила в сборник фотографии облаков, сделанные в 2014 и 2015 годах. Фотографии молодого человека в соавторстве с Юрии Камеником из журнала Eesti Loodus являются в международном атласе ВМО единственными снимками эстонских облаков, сообщает Tartu Postimees.

«Для меня это важное достижение, так как мне вновь удалось нанести эстонские облака на мировую карту. Через свои фотографии я уже давно пытаюсь познакомить остальной мир с красивой природой Эстонии и ее увлекательными облаками», - заявил Кийтсак.