prognoz.ee -
Погода
1/1

Эстонские облака.

Фото: Кайро Кийтсак

foto
//f11.pmo.ee/dvgQjdI8dhCSbLfF8r3NQQOOOSo=/200x200/filters:focal(504x849:2169x1701)/nginx/o/2017/03/25/6488353t1h4352.jpg
//f11.pmo.ee/SO1bgOeoYdyPaOGnzMNyZ1r9Lq4=/566x0/nginx/o/2017/03/25/6488353t1h4352.jpg
Кайро Кийтсак

Снимки молодого фотографа из Йыгева покорили мир

25.03.2017 15:24
Комментировать | Распечатать

Снимки облаков молодого фотографа из Йыгева Кайро Кийтсака были включены в сборник Всемирной метеорологической организации (ВМО). В августе прошлого года молодой человек выиграл фотоконкурс, проводимый этой же организацией. 

Организация включила в сборник фотографии облаков, сделанные в 2014 и 2015 годах. Фотографии молодого человека в соавторстве с Юрии Камеником из журнала Eesti Loodus являются в международном атласе ВМО единственными снимками эстонских облаков, сообщает Tartu Postimees.

«Для меня это важное достижение, так как мне вновь удалось нанести эстонские облака на мировую карту. Через свои фотографии я уже давно пытаюсь познакомить остальной мир с красивой природой Эстонии и ее увлекательными облаками», - заявил Кийтсак.

Jaga |
Отправь другу
Отправь другу
Sinu nimi: Sõbra nimi:
Sinu meiliaadress: Sõbra meiliaadress:
SAADA SÕBRALE
E-MAIL SAADETUD
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
йыгева · кайро кийтсак · облака · фотографии
·
Оставьте свой комментарий

Прочтите условия комментирования.
Стань модератором!
Погода в городах
Prognoz.ee на Facebook