Снимки молодого фотографа из Йыгева покорили мир

Организация включила в сборник фотографии облаков, сделанные в 2014 и 2015 годах. Фотографии молодого человека в соавторстве с Юрии Камеником из журнала Eesti Loodus являются в международном атласе ВМО единственными снимками эстонских облаков, сообщает Tartu Postimees.
«Для меня это важное достижение, так как мне вновь удалось нанести эстонские облака на мировую карту. Через свои фотографии я уже давно пытаюсь познакомить остальной мир с красивой природой Эстонии и ее увлекательными облаками», - заявил Кийтсак.