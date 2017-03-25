Завтра в Эстонии ожидается сильный ветер

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами возможен туман. Ветер западных направлений, 3-9 м/сек. Температура воздуха от 4 градусов мороза до одного градуса тепла.

Днем ожидается облачная с прояснениями погода преимущественно без осадков. Ветер юго-западный и западный, 7-13, на островах и побережье порывами до 17 м/сек, на северном побережье порывами до 20 м/сек, вечером сменит направление на северо-западное. Температура воздуха 4-7 градусов тепла.