foto

//f12.pmo.ee/17gvq13sCYZjjUvEFGxMM3_l7r4=/200x200/smart/nginx/o/2016/02/01/4957089t1h3521.jpg

//f12.pmo.ee/FF3teB8CKKOx3fSENkOivwwun0o=/566x0/nginx/o/2016/02/01/4957089t1h3521.jpg

An American shorthair silver tabby named Lars pictured at the International Cat Show in Portland, Ore., on January 30, 2016. (Photo by Alex Milan Tracy) *** Please Use Credit from Credit Field ***

Alex Milan Tracy/Alex Milan Tracy/Sipa USA