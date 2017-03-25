«Час Земли»: не забудьте сегодня выключить свет!

Всемирный фонд дикой природы (The World Wide Fund for Nature) и SEB Pank призывают жителей Эстонии присоединиться к проходящей в субботу всемирной акции "Час Земли", когда в 20.30 по местному времени выключат все то освещение, без которого можно обойтись.

Этой акцией WWF надеется обратить внимание общественности на изменение климата и глобальное потепление. SEB принимает участие в "Часе Земли" как в Эстонии, так и в других странах, уже 8 лет.

«Час Земли призван обратить внимание на ограниченность ресурсов Земли, и чтобы в своей повседневной жизни и коммерческой деятельности мы чаще задумывались о ресурсосбережении, – сообщил председатель правления SEB Аллан Парик. - Сейчас банковские офисы и банкоматы SEB работают на зеленой энергии, мы предлагаем клиентам безбумажные услуги и консультируем клиентов по каналам дальней связи, чтобы они экономили ценное время и расходы на транспорт. Мы пропагандируем бережливый образ жизни и экологически чистые автомобили. В SEB в "Час Земли" на час будут погашены логотипы банка и рекламные огни, а также свет в конторах».

Цель "Часа Земли" заключается в том, чтобы снизить количество диоксида углекислого газа в атмосфере Земли и заставить людей больше задумываться об охране окружающей среды. Традиция проведения "Часа Земли" получила свое начало в 2007 году в Сиднее, когда 2,2 миллиона семей погасили свет на один час. Сегодня в "Часе Земли" участие принимает уже 178 страны по всему миру.