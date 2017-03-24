В субботу погода ухудшится: синоптики прогнозируют снег и дождь

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на субботу ожидается малооблачная погода и переменная облачность. После полуночи, начиная с запада страны, облачность уплотнится, рано утром на западе страны пройдут снег, мокрый снег и дождь. Ветер западных направлений 2-6, на побережье юго-западный порывами до 10 м/с. Температура воздуха от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.