Днем облачно с прояснениями, пройдут снег, мокрый снег и дождь, во второй половине дня, начиная с северо-запада страны, вероятность осадков сократится. Ветер западных направлений 2-8, во второй половине дня на островах северо-западный порывами до 10 м/с. Температура воздуха составит 1-5 градусов тепла.
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Снеговик.
Фото: Dmitri Kotjuh/J
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Lumememmed V
Dmitri Kotjuh/J
В субботу погода ухудшится: синоптики прогнозируют снег и дождь
24.03.2017 14:04
По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на субботу ожидается малооблачная погода и переменная облачность. После полуночи, начиная с запада страны, облачность уплотнится, рано утром на западе страны пройдут снег, мокрый снег и дождь. Ветер западных направлений 2-6, на побережье юго-западный порывами до 10 м/с. Температура воздуха от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.
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