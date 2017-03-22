Галерея: Пярнумаа озарило северное сияние невероятной красоты

Вчера вечером в небе над Эстонией можно было увидеть северное сияние. Фотограф Майлийз Оллино запечатлела свечение в небе над Пярну и его окрестностями.

Северное сияние возникает благодаря солнечному ветру, частицы которого достигают Земли за три дня. И сегодня на небосклоне можно будет наблюдать захватывающее природное явление, пишут охотники за северным сиянием в своей группе в Facebook.