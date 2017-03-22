Северное сияние возникает благодаря солнечному ветру, частицы которого достигают Земли за три дня. И сегодня на небосклоне можно будет наблюдать захватывающее природное явление, пишут охотники за северным сиянием в своей группе в Facebook.
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Галерея: Пярнумаа озарило северное сияние невероятной красоты
22.03.2017 15:34
Вчера вечером в небе над Эстонией можно было увидеть северное сияние. Фотограф Майлийз Оллино запечатлела свечение в небе над Пярну и его окрестностями.
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