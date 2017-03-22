prognoz.ee -
Погода
Назад Вперед 1/1
Virmaliste veiklemine
13 фотографий

vaata galeriid!

galerii
//f11.pmo.ee/agk4Wdoot1ni4B6XB5g-dr6QCBE=/200x200/filters:focal(1247x519:1715x804)/nginx/o/2017/03/22/6479451t1h4675.jpg
//f11.pmo.ee/4j6rL5zEfv8m7poh6FRjXOl6GlA=/566x0/nginx/o/2017/03/22/6479451t1h4675.jpg
Virmaliste veiklemine
96199
http://parnu.postimees.ee
4054929

Галерея: Пярнумаа озарило северное сияние невероятной красоты

22.03.2017 15:34
Комментировать | Распечатать

Вчера вечером в небе над Эстонией можно было увидеть северное сияние. Фотограф Майлийз Оллино запечатлела свечение в небе над Пярну и его окрестностями.

Северное сияние возникает благодаря солнечному ветру, частицы которого достигают Земли за три дня. И сегодня на небосклоне можно будет наблюдать захватывающее природное явление, пишут охотники за северным сиянием в своей группе в Facebook.

Jaga |
Отправь другу
Отправь другу
Sinu nimi: Sõbra nimi:
Sinu meiliaadress: Sõbra meiliaadress:
SAADA SÕBRALE
E-MAIL SAADETUD
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
северное сияние · фото
·
Оставьте свой комментарий

Прочтите условия комментирования.
Стань модератором!
Погода в городах
Prognoz.ee на Facebook