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Teravmokk-ninasarvik Murray elas Tallinnas haruldaselt kõrge eani.
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Носорог. Иллюстративное фото.

Фото: Inari Leiman / Tallinna loomaaed

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Teravmokk-ninasarvik Murray elas Tallinnas haruldaselt kõrge eani.
Inari Leiman / Tallinna loomaaed

Таллиннский зоопарк не собирается для защиты носорогов спиливать им рога

22.03.2017 13:56
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Таллиннский зоопарк не собирается по примеру чешского зоопарка Двур-Кралове спиливать носорогам рога, чтобы защитить их, но вместо этого усилит охрану зоопарка.

«В нынешних условиях спиливание рогов не представляется необходимым шагом, но мы совершенно точно усилим меры безопасности», - сказал BNS в среду директор зоопарка Тийт Маран. Он добавил, что нанятые альтернативными врачевателями преступники представляют угрозу для носорогов во всех зоопарках.

В расположенном в 150 км от Праги зоопарке Двур-Кралове живут 17 черных и четыре белых носорога, которым решено спилить рога. Бельгийский зоопарк Пайри Дайза также сообщил, что планирует спилить рога своим носорогам.

«В Двур-Кралове живет много носорогов, там риск гораздо выше, - сказал Маран. - Скорее всего, они провели соответствующую оценку риска и решили, что это разумный шаг. Я уверен, что повел бы себя на их месте так же».

7 марта браконьеры убили в зоопарке Туари молодого белого носорога и отпилили его рог, который в альтернативной медицине используется для изготовления различных препаратов, заявленных как оздоровительные. Стоимость носорожьего рога на черном рынке составляет 50 000 евро за килограмм. В Европе и раньше совершались кражи носорожьих рогов, но впервые ради рога было убито животное из зоопарка. Ранее носорожьи рога крали из музеев.

«Европейская ассоциация зоопарков уже давно осознает опасность, в которой находятся носороги, - сказал Маран. - Цена носорожьего рога на нелегальном рынке природных ценностей является колоссальной и, например, африканские носороги из-за альтернативной медицины и браконьерства вновь оказались на грани вымирания».

В Таллиннском зоопарке живут два черных носорога, Кигома и Кибиби.

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защита · носороги · таллиннский зоопарк
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