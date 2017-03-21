Завтра в Эстонии ожидаются дожди, но к вечеру погода улучшится

Погода в Эстонии остается под влиянием южной периферии циклона над Лапландией. Сильный юго-западный ветер по-прежнему несет влажную воздушную массу. Вероятность осадков высока, но дожди пройдут всё же не повсеместно. Вечером погода пойдет на улучшение.