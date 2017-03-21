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Фото: Peeter Langovits

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Vihmane ilm.
Peeter Langovits

Завтра в Эстонии ожидаются дожди, но к вечеру погода улучшится

21.03.2017 13:41
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Погода в Эстонии остается под влиянием южной периферии циклона над Лапландией. Сильный юго-западный ветер по-прежнему несет влажную воздушную массу. Вероятность осадков высока, но дожди пройдут всё же не повсеместно. Вечером погода пойдет на улучшение.

Днем, 22 марта, облачно с прояснениями. Во многих местах осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный 5-11, порывы 15, на островах и побережье порывы до 20 м/с, во второй половине дня ветер ослабеет. Температура воздуха 2..7°C.

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дождь · погода · прогноз · синоптики
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