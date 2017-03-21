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Mustlas käinud karu jäljed, pildile võetud eile.
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Медвежьи следы в Мустла.

Фото: Alar Karu

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Mustlas käinud karu jäljed, pildile võetud eile.
Alar Karu

Вблизи гимназии бродил медведь

21.03.2017 10:06
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На днях по поселку Мустла бродил медведь, который приблизился вплотную к Гимназии Тарвасту, пишет Sakala.

По словам местного жителя Рейна Талура, как предполагается, медведь топтался вблизи школьного здания в ночь на субботу, так как проживающая в доме поблизости собака громко лаяла и пыталась сорваться с цепи.

«Я пошел посмотреть на следы медведя в воскресенье утром. Расстояние между домохозяйством с собакой и медвежьими следами составляло полсотни метров», - поведал он. По его данным, никто из людей самого медведя не видел.

«Раньше у нас в Мустла не было медведей», - добавил Талур, который живет в нескольких сотнях метров от гимназии. «Волки появлялись, бывало такое, что вблизи кладбища они загрызали овец», - отметил он.

Первым медвежьи следы заметил местный житель Гуннар Лепп, который в субботу гулял с детьми вблизи дома. Дорога вела через гимназию и стадион, с другой стороны было поле.

Добравшись до стадиона, Лепп обратил внимание на цепочку следов, которая тянулась с поля. Он сфотографировал их и отправил знакомому охотнику, который подтвердил, что это медвежьи следы.

«Волнения у меня не появилось. Я думаю, это был единичный случай. Может быть, медведь был сонным и ошибся. Страха не было. Если надо, может ночью и побродить здесь. Ничего страшного», - уверен Лепп.

Следы изучил охотник Рейн Тафенау, который также является местным жителем. Он решил выяснить, куда они ведут, и прошел пару километров.

«Мне кажется, медведь был здесь неделю назад или даже больше, но это сложно сказать», - заметил он.

По словам Тафенау, медвежий след появляется менее чем в 200 метров от здания Гимназии Тарвасту, с угла школьного стадиона. Как животное туда попало, до сих пор не понятно. Мужчина составил мартшрут передвижения косолапого, с которой можно ознакомиться ниже.

Путь медведя. Синяя линия - медведь удаляется от Мустла, красная линия - медведь идет в сторону поселка.

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гимназия · жители · медведь · местные жители · следы · тарвасту
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