Не забываем зонтики! Вторник будет хмурым и дождливым

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на вторник до полуночи ожидается облачная погода с дождем и мокрым снегом. После полуночи больше прояснений, вероятность осадков ниже.

Утром на островах снова пойдут мокрый снег и дождь, осадки распространятся на материк. Местами туманы. Ветер южный и юго-восточный 2-8, утром 5-11, на островах порывами до 14 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.

В первой половине дня облачно с дождем и мокрым снегом. Во второй половине дня, начиная с островов, облачность рассеется, осадки прекратятся. Ветер юго-восточный и южный, 5-11, на побережье порывами до 15 м/с, во второй половине дня постепенно сменит направление на юго-западное. Температура воздуха 2-7 градусов тепла.