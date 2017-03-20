С апреля в Эстонии меняется порядок содержания домашней птицы

В связи с распространением в Европе птичьего гриппа Ветеринарно-пищевой департамент (VTA) с апреля запрещает содержание домашней птицы под открытым небом. Если это невозможно с точки зрения здоровья птицы, ее следует содержать на огороженной территории.

Ограничения касаются всех видом домашней птицы — куриц, гусей, уток, индюков, перепелов и фазанов, сообщил VTA.

Кормить и поить птиц следует по возможности в помещении. В том случае, если это происходит снаружи, территория должна быть наряду с сеткой покрыта также водостойкой крышей. Сетка и крыша нужны для того, чтобы у диких птиц не было доступа к корму и питью домашних птиц и они не могли таким образом передать на фермы вирус птичьего гриппа.

Птичий грипп диагностирован в соседних с Эстонией Финляндии и Швеции. В конце февраля в число стран со случаями птичьего гриппа вошли также Литва и Калининградская область России. С прибытием перелетных птиц как потенциальных разносчиков вируса птичий грипп, скорее всего, попадет этой весной или летом и в Эстонию.

Птичий грипп — крайне заразное острое вирусное заболевание дикой и домашней птицы, которое не поддается лечению. Если заболевание попало на ферму, всю птицу следует в профилактических целях убить под контролем сотрудника ветеринарного надзора. Корм, посуду для корма, отходы и прочий материал, который может быть заражен вирусом, должен быть обработан или уничтожен так, чтобы гарантировать уничтожение вируса. Распространяющийся в Европе штамм H5N8 не опасен для людей и приводит к заболеваниям только среди птиц.

Вокруг очага эпизоотии создаются зона риска с 3-километровым радиусом и зона надзора с 10-километровым радиусом. В этих зонах вводятся ограничения движения животных и людей, а также ограничения торговли птичьим мясом. Запрещн также вывоз яиц за пределы зоны надзора. Таким образом, небрежность одного птицевода может создать проблемы для окрестных ферм.

Каждый фермер может защитить своих птиц и птиц окрестности, если ограничит доступ в птичник для посторонних лиц. Крайне важно регулярно принимать меры для борьбы с грызунами и насекомыми. Птицевод должен быть уверен в том, что все, что попадает в птичник, будь то корм, подстилка или иной материал, не соприкасалось с возбудителем болезни. На входе в птичник должна быть возможность дезинфекции обуви, используемые в нем обувь и верхнюю одежду нельзя в то же время носить за его пределами.

В Эстонии птиц содержат примерно на 3000 фермах. В стране 33 крупных фермы, где содержится более тысячи куриц-несушек, и 75 бройлерных ферм, где содержится более тысячи особей. Менее двух сотен ферм разводят гусей, столько же ферм содержит уток, индюков содержат на 70 фермах, перепелов на 53, а фазанов на 14.

В связи с тем, что птичий грипп распространен почти по всей Европе, ветеринарно-пищевой департамент просит информировать уездные ветеринарные центры о найденных свежих трупах водоплавающих птиц или большом количестве мертвых диких птиц. Департамент организует в таких случаях взятие проб, чтобы выявить потенциальную вспышку эпизоотии.