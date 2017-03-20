Фото: самая толстая золотая рыбка Великобритании поражает габаритами

Безусловно, благодаря своим габаритам Рокки является весьма ценной рыбой, и каждый заводчик хотел бы иметь такую красавицу у себя в аквариуме.
Фото: Caters News Agency/Scanpix
Фото: Caters News Agency/Scanpix
Mängib video:
Золотая рыбка Рокки.
Фото: Caters News Agency/Scanpix
Рокки, вероятно, является самой большой золотой рыбкой Великобритании, которая живет дома в обычном аквариуме. Ее длина составляет 15 см, а вес - 1,1 кг.
Безусловно, благодаря своим габаритам Рокки является весьма ценной рыбой, и каждый заводчик хотел бы иметь такую красавицу у себя в аквариуме.
Фото: Caters News Agency/Scanpix
Фото: Caters News Agency/Scanpix
|Sinu nimi:
|Sõbra nimi:
|Sinu meiliaadress:
|Sõbra meiliaadress:
|
20.03.17
Видео: дикий носорог вынудил оператора чесать ему пузо