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Золотая рыбка Рокки.

Фото: Caters News Agency/Scanpix

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Caters News Agency/Scanpix

Фото: самая толстая золотая рыбка Великобритании поражает габаритами

20.03.2017 10:25
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Рокки, вероятно, является самой большой золотой рыбкой Великобритании, которая живет дома в обычном аквариуме. Ее длина составляет 15 см, а вес - 1,1 кг.

Безусловно, благодаря своим габаритам Рокки является весьма ценной рыбой, и каждый заводчик хотел бы иметь такую красавицу у себя в аквариуме.

Фото: Caters News Agency/Scanpix

Фото: Caters News Agency/Scanpix

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