Фото: самая толстая золотая рыбка Великобритании поражает габаритами

Рокки, вероятно, является самой большой золотой рыбкой Великобритании, которая живет дома в обычном аквариуме. Ее длина составляет 15 см, а вес - 1,1 кг.

Безусловно, благодаря своим габаритам Рокки является весьма ценной рыбой, и каждый заводчик хотел бы иметь такую красавицу у себя в аквариуме.

Фото: Caters News Agency/Scanpix