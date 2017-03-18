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Кайман.

Фото: Urmas Luik

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Urmas Luik

В таллиннской квартире нелегально жил кайман

18.03.2017 16:42
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В октябре прошлого года в Пярнуский мини-зоопарк был доставлен кайман, который до этого незаконно жил в одной из квартир в столичном районе Ыйсмяэ. 

Кайман уже оправился от шока и приспособился к новому дому. «Учитывая, что он был вызволен из аквариума, в который еле-еле помещался, то сейчас он чувствует себя словно в дикой природе», - сказал руководитель зоопарка Пеэтер Пыльдсам, пишет Pärnu Postimees.

Он отмечает, что история о том, как кайман попал к ним в зоопарк – это история о человеческой глупости. Рептилия была незаконно ввезена в нашу страну и конфискована у бывшего владельца.

«Каймана можно купить совершенно спокойно. Данная рептилия была ввезена из-за пределов Евросоюза, вероятнее всего из России. У нее не было документов, которые обязательны», - отметил он. 

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зоопарк · кайман · квартира
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