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Зонтик.

Фото: GLEB GARANICH/REUTERS

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Vihmavari.
GLEB GARANICH/REUTERS

Мокрый снег и дождь омрачат субботу

17.03.2017 14:42
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Над севером Скандинавии заполняющийся циклон остается малоподвижным. В его южной части, над Эстонией, перемещаются ложбины низкого давления с осадками, которые будут идти как в виде мокрого снега, так и дождя. Ветер постепенно ослабеет.

В субботу, 18 марта, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Во многих местах дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный, южный 3-9, в первую половину дня на побережье порывами до 13 м/с.

Температура воздуха составит 2-6°C.

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выходные · март · мокрый снег · синоптики · снег
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