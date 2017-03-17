Сорока искала гнездо, но провалилась в камин

В четверг утром спасатели выехали по вызову в волость Тяхтвере Тартуского уезда, где хозяева дома обнаружили, что за стеклом камина трепыхается птица.

Как сообщает Лыунаский спасательный центр, просьба о помощи поступила из поселка Ильматсалу 16 марта в 8.12. Сорока, очевидно, в поисках весеннего гнезда пробралась через трубу жилого дома в камин и там застряла. Спасатели вызволили птицу. Во дворе они выпустили ее на волю, и та благополучно улетела.