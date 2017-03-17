Как сообщает Лыунаский спасательный центр, просьба о помощи поступила из поселка Ильматсалу 16 марта в 8.12. Сорока, очевидно, в поисках весеннего гнезда пробралась через трубу жилого дома в камин и там застряла. Спасатели вызволили птицу. Во дворе они выпустили ее на волю, и та благополучно улетела.
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Сорока иллюстративная
Фото: Elmo Riig / Sakala
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Harakas
Elmo Riig / Sakala
Сорока искала гнездо, но провалилась в камин
17.03.2017 10:17
В четверг утром спасатели выехали по вызову в волость Тяхтвере Тартуского уезда, где хозяева дома обнаружили, что за стеклом камина трепыхается птица.
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