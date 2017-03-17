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Lilla udu
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Lilla udu
95787
http://www.postimees.ee
4048993

Невероятное зрелище! Магический туман окутал Японию

17.03.2017 07:54
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В Японии довольно часто можно наблюдать красивые природные явления. Недавно Титибу окутал туман, который, смешавшись с огнями города, создал поистине магическую атмосферу. Смотрите галерею! 

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город · туман · япония
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