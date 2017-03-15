Красота! Погода в четверг порадует жителей Эстонии солнцем и теплом

В четверг, 16 марта, в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 3-9 м/с.
Температура воздуха составит от 2 до 7°C.
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Крокусы.
Фото: Oksana Kukuruza/PhanterMedia/Scanpix
Завтра днем через Балтийское море на юго-восток переместится гребень высокого давления. Он и определит у нас солнечную погоду со слабым ветром. На солнце воздух прогреется до 5-7 градусов, лишь на побережье с наветренной стороны прохладнее.
В четверг, 16 марта, в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 3-9 м/с.
Температура воздуха составит от 2 до 7°C.
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