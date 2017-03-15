Так ли страшны вырубки в Виймси, как себе их представляют жители полуострова

Вырубки, которые проводились за последние месяцы в Виймси, серьезно обеспокоили местных жителей. Настолько, что взволнованное население начало обращаться в RMK с гневными письмами и просьбами остановить произвол. Мол, рушится экосистема, лесные обитатели, в частности лоси, вынужденные спасаться от огромных харвестеров, бегут в город, где гибнут под колесами автомобилей, пишет «МК-Эстония» . Так ли все трагично?

Поскольку привлечение общины является одним из условий выдачи сертификата бережного лесоводства (FSC), то RMK, желая сохранить сертификат, просто обязан вести с ней совместную работу.

«Мы выработали определенные правила по вовлечению заинтересованных групп населения в обсуждение по вопросу рубок, согласно которым планируем тесно с ними сотрудничать», – разъясняет лесничий Андрус Кеввай подоплеку проведения таких встреч. По словам Кеввай, в течение года RMK должен создать и сайт, на который выложат все известные им так называемые чувствительные к рубкам территории. Затем от местных жителей будут принимать предложения по вопросам, как провести рубки наиболее безболезненно для местного населения.

«Мы планируем высылать информацию о предстоящих рубках волостям и сельским регионам и, при необходимости, будем проводить тематические собрания», - сказал Кеввай.

Сплошные рубки доставляют беспокойство

Кроме правил по вовлечению, RMK занимается и улучшением принципов лесного хозяйства.

«Наиболее болезненным является вопрос сплошных рубок», – уверен Кеввай. Но на сегодняшний день именно сплошные рубки являются наиболее распространенным видом лесного хозяйства. «На территориях с повышенным общественным интересом мы будем стараться проводить сплошные вырубки так, чтобы вписать их в окружающий ландшафт, при необходимости пересматривать границы лесных участков, готовых под сплошную рубку».

По словам лесничего, при планировании работ по возможности будут избегать прямых трелевочных дорог, чтобы место вырубки не слишком бросалось в глаза. Особое внимание будет уделяться и тому, чтобы порубочные остатки не оставались у дорог. В дальнейшем деревья-маяки будут оставлять расти на делянках группами, поскольку так они лучше противостоят штормам и будут смотреться на ландшафте более органично.

Встреча с активистами Виймси

Одна из таких встреч прошла в минувший четверг с местными активистами, сельскими старостами и представителями волостной управы Виймси.

«Вырубки – это неизбежная часть любого лесохозяйственного процесса» – рассказал лесничий Андрус Кеввай. Дело в том, что лес растет, доходит до состояния зрелости и вот такой, созревший лес нужно рубить. С практическими целями. Во-первых, разумеется, ради экономической выгоды. Во-вторых, с тем, чтобы старые деревья не начали гнить, создавая непроходимые чащи и буреломы. Но обыватели об этом, как правило, не задумываются и, заметив несколько вырубок и пустых мест на бывших лесистых территориях, впадают в панику и начинают переживать о том, что лес в стране находится под угрозой: весь на корню продан и вырублен практически подчистую.

Возобновляемый ресурс

Если сейчас говорить о вещах в общем, то нужно отметить вот что. По сравнению с северными соседями, вырубки в Эстонии проводятся крайне бережно – они не проводятся на огромных территориях, как, например, в Швеции, и расстояния между делянками намного больше, чем у скандинавов.

Но поскольку Виймси полуостров совсем небольшой, любая вырубка здесь выглядит практически военной операцией. Многие переживают, что лес рубят на заповедных территориях. И вот-вот вырубят все подчистую. А ведь Виймси - прекрасный вариант заповедной территории: он настолько близок к столице, что не нужно ехать несколько десятков километров, чтобы попасть в настоящий лес, увидеть живую природу… И наоборот, считают местные жители, куда разумнее сохранить здешние леса, превратив полуостров в своеобразный заповедник и учебную зону по совместительству: с учебными и оздоровительными тропами, местами для пикников и отдыха.

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