Видео: слон погнался за машиной и напугал туристов

Туристы наблюдавшие за дикой природой Африки из открытого салона автомобиля пережили несколько неприятных секунд, когда мирно стоявший на обочине дороги слон резко побежал в сторону автомобиля.

Одна из туристок закричала в панике и скорее всего испуг был не безосновательным, ведь иногда слоны нападают на автомобили, пишет Segodnya.