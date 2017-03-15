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Видео: слон погнался за машиной и напугал туристов

15.03.2017 09:05
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Туристы наблюдавшие за дикой природой Африки из открытого салона автомобиля пережили несколько неприятных секунд, когда мирно стоявший на обочине дороги слон резко побежал в сторону автомобиля.

Одна из туристок закричала в панике и скорее всего испуг был не безосновательным, ведь иногда слоны нападают на автомобили, пишет Segodnya.

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машина · слон · туристы
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