Вопрос читателя: санитарная ситуация на крышах, где гнездятся птицы, ужасная. Что делать?

В редакцию портала Rus.Postimees.ee обратился читатель, который обеспокоен количеством птиц, которые весной начинают гнездиться на крышах зданий в Таллинне.

«Пришла весна, время, когда птицы начинают гнездиться на крышах зданий. Очевидно, что по многим причинам это ненормально. Например, если взять территорию завода «Двигатель». Большие здания, много народа. Санитарная ситуация на крышах ужасная, - написал читатель. – Пришло время напомнить соответствующим инстанциям об их обязанностях. Какая инстанция занимается популяцией птиц в Таллинне и государстве? Куда можно сообщить о проблеме?»

Отвечает пресс-секретарь Департамента окружающей среды Силле Адер:

Проблему могут предотвратить или значительно смягчить владельцы зданий и фирмы, которые обслуживают недвижимость и за нее отвечают.

Для того чтобы избежать появления птиц на крышах, чердаках, балконах и в других не предназначенных для них местах, нужно ограничить к ним доступ или регулярно их проверять. Позже, когда птицы уже свили гнездо, тревожить их запрещает закон. Первыми в марте начинают гнездиться грачи и галки. Последними - черные стрижи, которые гнездятся в конце мая.

Также нужно следить за утилизацией мусора и отходов, чтобы птицы не могли к ним подобраться. Зачастую именно возможность поживиться привлекает птиц в город.

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