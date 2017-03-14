Днем переменная облачность. По регионам кратковременные дожди, утром местами также мокрый снег. Ветер юго-западный и западный, 6-12, на побережье порывами до 15, на островах порывами до 17 м/сек. Температура воздуха 3-7, на побережье местами 1 градус тепла.
Mängib video:
1/1
Дождь. Иллюстративное фото.
Фото: Urmas Luik
foto
//f8.pmo.ee/e3YzHYVIgzGhixQg5byP1Mb8r1k=/200x200/smart/nginx/o/2010/06/18/388823t1h48dc.jpg
//f8.pmo.ee/fwPC1-Pr37W3uExaFTpQ7KzUyIM=/566x0/nginx/o/2010/06/18/388823t1h48dc.jpg
Vihm
Urmas Luik
Завтра в Эстонии ожидаются сильный ветер и кратковременные дожди
14.03.2017 13:49
По данным службы погоды Эстонии, ночь на среду ожидается облачная погода, с запада на восток распространятся мокрый снег и дожди. К утру облачность начиная с запада страны рассеется, осадки прекратятся. Ветер юго-западный и южный, 7-13, на островах и побережье порывами до 16-20 м/сек, утром ветер уляжется. Температура воздуха 0-4 градуса тепла.
Jaga |