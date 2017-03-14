Завтра в Эстонии ожидаются сильный ветер и кратковременные дожди

По данным службы погоды Эстонии, ночь на среду ожидается облачная погода, с запада на восток распространятся мокрый снег и дожди. К утру облачность начиная с запада страны рассеется, осадки прекратятся. Ветер юго-западный и южный, 7-13, на островах и побережье порывами до 16-20 м/сек, утром ветер уляжется. Температура воздуха 0-4 градуса тепла.