Видео: почему вулкан извергает синюю лаву?

Этот эффект известен под названием “синий час”, и его можно наблюдать на закате. В это время свет отражается так, что наблюдателю кажется, будто из вулкана вытекает синяя лава, пишет Travel and Leisure.
Килауэа – один из наиболее активных вулканов на большом острове Гавайи, его посещают тысячи туристов. Вулкан возвышается на 1277 метров от земли, по мнению местных жителей там живет богиня Пеле.
В мире есть и другие вулканы, которые время от времени выпускают синюю лаву. Подобное явление можно наблюдать около вулкана Кава Иджен в Индонезии. Там игра цветов зависит не от солнца, а от горящей синим пламенем серы.