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Синяя лава

Фото: Kuvatõmmis

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Sinine laava
Kuvatõmmis

Видео: почему вулкан извергает синюю лаву?

13.03.2017 19:30
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Вулкан Килауэа изверг на прошлой неделе поток лавы, которая на первый взгляд кажется синей. Однако речь идет об оптической иллюзии.

Этот эффект известен под названием “синий час”, и его можно наблюдать на закате. В это время свет отражается так, что наблюдателю кажется, будто из вулкана вытекает синяя лава, пишет Travel and Leisure.

Килауэа – один из наиболее активных вулканов на большом острове Гавайи, его посещают тысячи туристов. Вулкан возвышается на 1277 метров от земли, по мнению местных жителей там живет богиня Пеле.

В мире есть и другие вулканы, которые время от времени выпускают синюю лаву. Подобное явление можно наблюдать около вулкана Кава Иджен в Индонезии. Там игра цветов зависит не от солнца, а от горящей синим пламенем серы.

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вулкан · лава
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