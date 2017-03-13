Видео: почему вулкан извергает синюю лаву?

Вулкан Килауэа изверг на прошлой неделе поток лавы, которая на первый взгляд кажется синей. Однако речь идет об оптической иллюзии.

Этот эффект известен под названием “синий час”, и его можно наблюдать на закате. В это время свет отражается так, что наблюдателю кажется, будто из вулкана вытекает синяя лава, пишет Travel and Leisure.

Килауэа – один из наиболее активных вулканов на большом острове Гавайи, его посещают тысячи туристов. Вулкан возвышается на 1277 метров от земли, по мнению местных жителей там живет богиня Пеле.

В мире есть и другие вулканы, которые время от времени выпускают синюю лаву. Подобное явление можно наблюдать около вулкана Кава Иджен в Индонезии. Там игра цветов зависит не от солнца, а от горящей синим пламенем серы.