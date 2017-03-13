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Рыбаки на Чудском озере. Иллюстративное фото.
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Фото: Ове Майдла

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Рыбаки на Чудском озере. Иллюстративное фото.
Ове Майдла

Со вторника запрещен выход на лед нескольких озер

13.03.2017 15:25
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Со вторника, 14 марта, запрещено выходить на лед озер Ванику, Пабра и Крийва, так как из-за погодных условий лед стал опасно тонким.

Запрет на выход на лед установлен для того, чтобы обеспечить безопасность рыбаков и предупредить возможные несчастные случаи с трагическими последствиями.

По словам комиссара бюро пограничной охраны Лыунаской префектуры Марека Клауса, сейчас еще разрешен выход на лед Чудского озера, но в любом случае следует соблюдать меры предосторожности. «Погода становится все теплее, на льду Чудского озера уже образовались трещины. Мы убедились в том, что лед выдерживает вес человека, но ради своей безопасности не следует находиться вблизи полыней», – сказал Клаус.

Перед выходом на лед следует убедиться, что выход на водоем в данном районе разрешен. Информацию можно получить на ближайшем кордоне или на сайте полиции - https://www.politsei.ee/ru/nouanded/jaaolud/.

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