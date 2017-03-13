Во вторник в Эстонии будет пасмурно, но тепло

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на вторник ожидается переменная облачность без существенных осадков, по регионам туманы. Ветер юго-западный и южный 4-10 м/с. Температура воздуха от 0-6 градусов мороза.

Днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный и южный 4-10, во второй половине дня на островах и побережье 8-13, порывами до 18 м/с. Температура воздуха 1-6 градусов тепла.