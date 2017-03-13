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Karu tappis Kamtšatkal kaks turisti
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Медведь. Снимок иллюстративный.

Фото: Scanpix

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Karu tappis Kamtšatkal kaks turisti
Scanpix

Будьте осторожны, гуляя по лесу! Голодные и озлобленные медведи проснулись от зимней спячки

13.03.2017 11:08
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Департамент окружающей среды предупреждает людей о проснувшихся от зимней спячки голодных медведях, которые в поисках пропитания могут оказаться вблизи от людей.

Середина марта в Эстонии - время пробуждения медведей от зимней спячки. По словам главного специалиста по охране природы Департамента окружающей среды Тыну Тальви, этой ранней весной в Эстонии уже видели первых проснувшихся и блуждающих медведей.

Медведь всеяден, ранней весной он часто питается падалью, но по возможности может разорять также пчелиные ульи и нападать на домашний скот. «Поскольку медведь — целенаправленное и сильное животное с очень хорошим нюхом, медвежьи нападения на пчелиные пасеки могут повторяться, а ущерб может оказаться очень серьезным», - сказал Тальви.

Департамент советует пчеловодам заранее принять меры для предотвращения причиненного медведями ущерба. Лучше всего — окружить ульи тщательно установленным и работающим электрическим пастухом. Его также можно сочетать с прочной изгородью из сетки, а также можно использовать визуальные, акустические и прочие неприятные для медведей отпугивающие средства.

Департамент окружающей среды компенсирует пчеловодам и животноводам причиненный медведями ущерб. Также компенсируются затраты на предотвращение нападений.

Проснувшиеся от зимней спячки медведи бывают голодными и находятся в плохом настроении, медведица с медвежатами может становиться в присутствии человека опасной. Поэтому при встрече с медведем в лесу нельзя его преследовать или что-то менять в положении медвежат. Ни в коем случае нельзя забирать медвежат из леса. Единственное правильное поведение при внезапной встрече с медведем — сразу и спокойно уйти.

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КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
весна · голод · зима · лес · медведи · спячка
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