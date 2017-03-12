Эстонию накроют дожди и мокрый снег

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидаются ветер и дождь с мокрым снегом, но температура воздуха днем будет плюсовой.

В ночь на вторник переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер юго-западный и южный, 4-10 м/сек. Температура воздуха от 5 градусов мороза до 1 градуса тепла. Днем облачно усилится, по регионам небольшие дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный и южный, 4-10, во второй половине дня на островах и побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 1-5 градусов тепла.

В ночь на среду облачно, с запада на восток распространятся мокрый снег и дожди. Ветер юго-западный и южный, 7-13, на островах и побережье порывами до 18-20 м/сек. Температура воздуха 0-4 градуса тепла. Днем переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. Ветер западный, 5-12, на островах и побережье порывами до 17 м/сек. Температура воздуха 2-7 градусов тепла.

В ночь на четверг переменная облачность. По регионам возможны мокрый снег и дожди. Ветер западный и северо-западный, 5-11, до полуночи на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений, 4-10 м/сек. Температура воздуха 3-7 градусов тепла.