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TLMPM03: LÖRTS JA VIHM :TALLINN, EESTI, 06DEC11. Lörts ja vihm kesklinna tänavatel. Ülekäigurada Olümpia hotelli ees. mm/Foto MIHKEL MARIPUU/POSTIMEES
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Иллюстративное фото

Фото: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

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TLMPM03: LÖRTS JA VIHM :TALLINN, EESTI, 06DEC11. Lörts ja vihm kesklinna tänavatel. Ülekäigurada Olümpia hotelli ees. mm/Foto MIHKEL MARIPUU/POSTIMEES
MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Эстонию накроют дожди и мокрый снег

12.03.2017 20:35
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По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидаются ветер и дождь с мокрым снегом, но температура воздуха днем будет плюсовой.

В ночь на вторник переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер юго-западный и южный, 4-10 м/сек. Температура воздуха от 5 градусов мороза до 1 градуса тепла. Днем облачно усилится, по регионам небольшие дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный и южный, 4-10, во второй половине дня на островах и побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 1-5 градусов тепла.

В ночь на среду облачно, с запада на восток распространятся мокрый снег и дожди. Ветер юго-западный и южный, 7-13, на островах и побережье порывами до 18-20 м/сек. Температура воздуха 0-4 градуса тепла. Днем переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. Ветер западный, 5-12, на островах и побережье порывами до 17 м/сек. Температура воздуха 2-7 градусов тепла.

В ночь на четверг переменная облачность. По регионам возможны мокрый снег и дожди. Ветер западный и северо-западный, 5-11, до полуночи на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений, 4-10 м/сек. Температура воздуха 3-7 градусов тепла.

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