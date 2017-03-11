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Osnabrücki loomaaia karu Taps 2015. aasta suvel. TÄna pääses loom mingil põhjusel puurist välja ja loomaaia töötajad lasid ta külastajate kaitseks maha.
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Тапс летом 2015 года.

Фото: Friso Gentsch/AP/Scanpix

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Osnabrücki loomaaia karu Taps 2015. aasta suvel. TÄna pääses loom mingil põhjusel puurist välja ja loomaaia töötajad lasid ta külastajate kaitseks maha.
Friso Gentsch/AP/Scanpix

В немецком зоопарке застрелили покинувшего клетку медведя

11.03.2017 21:08
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Сотрудники зоопарка в немецком городе Оснабрюк были вынуждены застрелить медведя, сумевшего преодолеть находящийся под электрическим напряжением забор и выбраться на волю. Об этом в субботу, 11 марта, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Пока животное искали, посетители были собраны в закрытом павильоне для обезьян. Животное, которое было гибридом белого и бурого медведя, звали Тапс и он вместе с сестрой Типс был достопримечательностью зоопарка Оснабрюка, пишет "Лента.ру".

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