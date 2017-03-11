Пока животное искали, посетители были собраны в закрытом павильоне для обезьян. Животное, которое было гибридом белого и бурого медведя, звали Тапс и он вместе с сестрой Типс был достопримечательностью зоопарка Оснабрюка, пишет "Лента.ру".
Mängib video:
1/1
Тапс летом 2015 года.
Фото: Friso Gentsch/AP/Scanpix
foto
//f12.pmo.ee/coK-QScoDk1A5CsA9Auv7oytjAk=/200x200/filters:focal(1207x922:1207x922)/nginx/o/2017/03/11/6435309t1h1815.jpg
//f12.pmo.ee/UDPaVIQxQxWYGHGxATnwVlacEPM=/566x0/nginx/o/2017/03/11/6435309t1h1815.jpg
Osnabrücki loomaaia karu Taps 2015. aasta suvel. TÄna pääses loom mingil põhjusel puurist välja ja loomaaia töötajad lasid ta külastajate kaitseks maha.
Friso Gentsch/AP/Scanpix
В немецком зоопарке застрелили покинувшего клетку медведя
11.03.2017 21:08
Сотрудники зоопарка в немецком городе Оснабрюк были вынуждены застрелить медведя, сумевшего преодолеть находящийся под электрическим напряжением забор и выбраться на волю. Об этом в субботу, 11 марта, сообщает Süddeutsche Zeitung.
Jaga |