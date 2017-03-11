Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Утром местами туманы. Ветер юго-западный и западный, 2-7 м/сек. Температура воздуха 1-6 градусов тепла.
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Фото: Liis Treimann
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Kevadine ilm
Liis Treimann
Завтра в Эстонии ожидается небольшое потепление
11.03.2017 14:19
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается переменная погода без осадков, местами туманы. Ветер преимущественно западных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 1-7 градусов мороза.
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