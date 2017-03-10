Зоопарк не намерен использовать милого белого медвежонка в целях маркетинга

Таллиннский зоопарк не планирует использовать в целях маркетинга белого медвежонка, только что получившего имя Арон, поскольку считает, что животное из зоопарка — не игрушка и не должно превращаться в экзотического домашнего питомца.

«В Таллиннском зоопарке родились шесть белых медвежат, разумеется, мы не собираемся замалчивать связанные с медвежонком события, но ни в коем случае не намерены раздувать их в целях пиара, - сказал BNS в пятницу директор зоопарка Тийт Маран. - Я придерживаюсь той твердой точки зрения, что в разговоре о животных мы должны говорить и о том, что происходит с ними вне созданного человеком мира. В случае с белыми медведями неизбежно приходится говорить о потеплении климата и связанных с ним проблемах».

Маран сказал, что таллиннский белый медвежонок Арон такой же милый, как и живший в Берлинском зоопарке, завоевавший всемирную известность и умерший в четырехлетнем возрасте белый медведь Кнут. «Но он все-таки дикое животное. Мы заботимся о нем, однако он остается диким зверем и об этом нужно помнить. Было бы неправильно создавать милый имидж домашнего питомца», - сказал Маран. Он добавил, что с экзотическими животными в любой момент может что-то произойти. «Такая трагедия произошла 6 марта в Берлинском зоопарке, когда умер четырехмесячный белый медвежонок Фриц».

Маран сказал, что в конце сентября зоопарк откроет вольер для белых медведей в новом поляриуме. «Это очень важное событие, как и перевод в него белого медвежонка — я уверен, что эти два события вызовут у людей большой интерес», - добавил он.