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Saturni kuu Pan.
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Фото: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

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Saturni kuu Pan.
NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
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Фото: луна Сатурна оказалась космическим пельменем

10.03.2017 11:33
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Что луна под названием Пан имеет странную форму, ученые знали и раньше. Но снимки, сделанные исследовательским аппаратом Cassini, впервые демонстрируют, как она выглядит на самом деле.

Пан диаметром 35 км – одна из лун с наименьшей орбитой, вращающаяся вокруг Сатурна среди 62 других спутников. Ученые давно подозревали, что она может иметь необычную форму. Ранее говорилось о том, что она может быть внешне похожа на грецкий орех, теперь же выяснилось, что она, скорее, напоминает гигантский пельмень или летающую тарелку.

Орбита Пана находится в промежутке знаменитых колец Сатурна, луна постоянно вбирает оттуда космическую пыль. По словам ученых НАСА, возвышение на луне может состоять именно из притянутого материала. Размеры этого образования пока неизвестны.

Всего Cassini сделал четыре снимка Пана.

Пан / NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Пан / NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Пан / NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

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