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Tallinna loomaaias tähistati 5. märtsil jääkarupäeva. Ema Friida valvsa pilgu all jalutas puuris ringi kolmekuune jääkarupoeg.
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Медведица Фрида с малышом Ароном.

Фото: Jaanus Lensment/Postimees/Scanpix

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Tallinna loomaaias tähistati 5. märtsil jääkarupäeva. Ema Friida valvsa pilgu all jalutas puuris ringi kolmekuune jääkarupoeg.
Jaanus Lensment/Postimees/Scanpix
foto
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Väike jääkarupoeg.
Inari Leiman / Tallinna loomaaed

Нам нравится! Узнайте, как назвали родившегося в Таллиннском зоопарке белого медвежонка

09.03.2017 09:46
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Родившегося в Таллиннском зоопарке детеныша белого медведя назвали Арон, пишет ERR.

«Активность людей в вопросе выбора имени медвежонку была фантастической», - сказал в передаче Terevisioon на ETV директор Таллиннского зоопарка Тийт Маран. Поступило более 1000 вариантов, самыми часто повторяющимися именами были Фреди, Норман, Норбет и Франк.

Причин, почему в итоге Таллиннский зоопарк остановился на имени Арон, много. «Это имя предложили 36 человек, и его старшую сестрицу, медведицу нашего зоопарка, зовут Нора, а если прочитать слово Арон наоборот, то есть от конца к началу, то получится Нора», - объяснил Маран.

Кроме того, исторически имя Арон является символом мощи и силы.

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белый медведь · детеныш · имя · прогулка · таллиннский зоопарк
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