Нам нравится! Узнайте, как назвали родившегося в Таллиннском зоопарке белого медвежонка

«Активность людей в вопросе выбора имени медвежонку была фантастической», - сказал в передаче Terevisioon на ETV директор Таллиннского зоопарка Тийт Маран. Поступило более 1000 вариантов, самыми часто повторяющимися именами были Фреди, Норман, Норбет и Франк.

Причин, почему в итоге Таллиннский зоопарк остановился на имени Арон, много. «Это имя предложили 36 человек, и его старшую сестрицу, медведицу нашего зоопарка, зовут Нора, а если прочитать слово Арон наоборот, то есть от конца к началу, то получится Нора», - объяснил Маран.

Кроме того, исторически имя Арон является символом мощи и силы.