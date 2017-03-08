Ротвейлер открыл дверь врачам и спас хозяина

Сообразительная трехлетняя самка ротвейлера по кличке Меган из британского города Феликстоу в графстве Суффолк смогла спасти жизнь своему 32-летнему хозяину. Гэри Грегори, которому внезапно стало плохо дома, успел вызвать скорую помощь, но вскоре после этого потерял сознание. Когда врачи приехали и услышали, что собака лает и прыгает около двери, они решили, что таким образом животное защищает свой дом от посторонних. Однако пришедший на шум сосед объяснил, что таким образом Меган, скорее всего, пытается нажать на дверную ручку и открыть им дверь. Так и оказалось.

По словам медиков, если бы не собака, Грегори, у которого внезапно началось внутреннее кровотечение, вряд ли бы выжил, так как счет шел на минуты, сообщает портал EG. Мужчину экстренно госпитализировали.

«Меган спасла мне жизнь», — рассказал впоследствии британец, отметив, что ротвейлеры совершенно зря пользуются репутацией грозных и злых собак. По его словам, Меган и раньше проделывала подобные трюки — чтобы пустить в дом хозяев, забывших ключи. Но Гэри Грегори совершенно не ожидал, что пес сообразит, как надо действовать в экстремальной ситуации. Интересно, что пока мужчина был без сознания, две другие его собаки облизывали ему лицо, стараясь привести его в чувство.