Ротвейлер открыл дверь врачам и спас хозяина

По словам медиков, если бы не собака, Грегори, у которого внезапно началось внутреннее кровотечение, вряд ли бы выжил, так как счет шел на минуты, сообщает портал EG. Мужчину экстренно госпитализировали.
«Меган спасла мне жизнь», — рассказал впоследствии британец, отметив, что ротвейлеры совершенно зря пользуются репутацией грозных и злых собак. По его словам, Меган и раньше проделывала подобные трюки — чтобы пустить в дом хозяев, забывших ключи. Но Гэри Грегори совершенно не ожидал, что пес сообразит, как надо действовать в экстремальной ситуации. Интересно, что пока мужчина был без сознания, две другие его собаки облизывали ему лицо, стараясь привести его в чувство.