Завтра в Эстонии потеплеет

Принесший ночью 9 марта прояснения гребень высокого давления под напором углубляющейся над Скандинавией ложбины низкого давления вынужден отступить. Утром в четверг в Западной Эстонии облачность увеличится, неся с собой дождь и мокрый снег. К вечеру облака покроют и восток Эстонии. Южный, юго-восточный ветер поставляет нам теплый воздух, поэтому днем вновь начнется оттепель.