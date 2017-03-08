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Kevadine ilm
Liis Treimann

Завтра в Эстонии потеплеет

08.03.2017 15:09
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Принесший ночью 9 марта прояснения гребень высокого давления под напором углубляющейся над Скандинавией ложбины низкого давления вынужден отступить. Утром в четверг в Западной Эстонии облачность увеличится, неся с собой дождь и мокрый снег. К вечеру облака покроют и восток Эстонии. Южный, юго-восточный ветер поставляет нам теплый воздух, поэтому днем вновь начнется оттепель.   

Днем, 9 марта, облачно с прояснениями. Местами мокрый снег и дождь. Ветер южный, юго-восточный 3-10, на островах порывы до 14 м/с. Температура воздуха 0..+6°C.

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