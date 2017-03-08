Фото: загадочная конструкция ввела пограничников в ступор

Пограничники обнаружили около реки Нарова странную конструкцию, состоящую из деревянной колоды и приспособления внутри. Пограничники обратились за помощью в Инспекцию окружающей среды.

Специалисты инспекции вместе с охотниками пришли к мнению, что загадочная колода – ловушка для куницы. При этом охотники отметили, что данная конкретная ловушка сломана, так как у нее отсутствует основная составляющая часть – капкан, сообщает портал Postimees.

В инспекции отметили, что поскольку эта конструкция не работает, очень сложно сказать, как она должна работать. Вероятнее всего, колода маскируется еловыми ветками. Для куницы оставляется небольшое отверстие, чтобы животное смогло проникнуть внутрь.