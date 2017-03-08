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Ловушка для куниц.

Фото: Ida prefektuur

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Ida prefektuur

Фото: загадочная конструкция ввела пограничников в ступор

08.03.2017 13:17
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Пограничники обнаружили около реки Нарова странную конструкцию, состоящую из деревянной колоды и приспособления внутри. Пограничники обратились за помощью в Инспекцию окружающей среды. 

Специалисты инспекции вместе с охотниками пришли к мнению, что загадочная колода – ловушка для куницы. При этом охотники отметили, что данная конкретная ловушка сломана, так как у нее отсутствует основная составляющая часть – капкан, сообщает портал Postimees.

В инспекции отметили, что поскольку эта конструкция не работает, очень сложно сказать, как она должна работать. Вероятнее всего, колода маскируется еловыми ветками. Для куницы оставляется небольшое отверстие, чтобы животное смогло проникнуть внутрь.

Ловушка для куниц. / Ida prefektuur

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капкан · ловушка · пограничники · специалисты
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