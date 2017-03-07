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Teravmokk-ninasarvik Murray elas Tallinnas haruldaselt kõrge eani.
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Носорог. Иллюстративное фото.

Фото: Inari Leiman / Tallinna loomaaed

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Teravmokk-ninasarvik Murray elas Tallinnas haruldaselt kõrge eani.
Inari Leiman / Tallinna loomaaed

Живодеры убили носорога в зоопарке и отрезали бензопилой его рог

07.03.2017 21:25
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В зоопарке Туари во Франции убили носорога. Неизвестные проникли на территорию зверинца и бензопилой спилили рог животного. Жертвой преступников стал четырехлетний носорог по кличке Винс, сообщает портал "Дни.ру" со ссылкой на Daily Mail.

"Они застрелили Винса и отпилили один из его рогов. На втором есть только следы пилы, что позволяет предположить, что-либо преступников кто-то спугнул, либо сломалась пила", – рассказали в зоопарке.

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живодеры · зоопарк · носорог · убийство
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