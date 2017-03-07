"Они застрелили Винса и отпилили один из его рогов. На втором есть только следы пилы, что позволяет предположить, что-либо преступников кто-то спугнул, либо сломалась пила", – рассказали в зоопарке.
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Носорог. Иллюстративное фото.
Фото: Inari Leiman / Tallinna loomaaed
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Teravmokk-ninasarvik Murray elas Tallinnas haruldaselt kõrge eani.
Inari Leiman / Tallinna loomaaed
Живодеры убили носорога в зоопарке и отрезали бензопилой его рог
07.03.2017 21:25