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Фото: Sakchai Lalit/AP/Scanpix

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Sakchai Lalit/AP/Scanpix

Фото: из желудка черепахи извлекли 915 монет

07.03.2017 16:35
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В Бангкоке сотрудники кафедры ветеринарии из Чулалонгкорнского университета вытащили из желудка черепахи, которой дали кличку Копилка, пять килограммов монет. Об этом пишет издание Bangkok Post.

По информации Sunday World, всего в желудке 25-летней самки морской черепахи удалось найти 915 монет. Операция длилась четыре часа, сообщает Segodnya.

REUTERS/Athit Perawongmetha/Scanpix

"Трудно представить, как она проглотила такое количество монет", — сказал ветеринар Пасакорн Бриксвана. По словам медика, это первый подобный случай в его практике.

REUTERS/Scanpix

Животное останется под присмотром ветеринаров на неделю, после чего будет передано обратно в зоопарк для морских черепах Sea Turtle Conservation Center.

REUTERS/Athit Perawongmetha/Scanpix

Многие туристы, следуя поверью, бросают монеты в резервуары с черепахами, чтобы вернуться в Таиланд. Местные жители кидают деньги этим животным, рассчитывая на долголетие.

REUTERS/Athit Perawongmetha/Scanpix

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желудок · монеты · туристы · черепаха
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