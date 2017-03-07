Фото: из желудка черепахи извлекли 915 монет

В Бангкоке сотрудники кафедры ветеринарии из Чулалонгкорнского университета вытащили из желудка черепахи, которой дали кличку Копилка, пять килограммов монет. Об этом пишет издание Bangkok Post.

По информации Sunday World, всего в желудке 25-летней самки морской черепахи удалось найти 915 монет. Операция длилась четыре часа, сообщает Segodnya.

REUTERS/Athit Perawongmetha/Scanpix

"Трудно представить, как она проглотила такое количество монет", — сказал ветеринар Пасакорн Бриксвана. По словам медика, это первый подобный случай в его практике.

REUTERS/Scanpix

Животное останется под присмотром ветеринаров на неделю, после чего будет передано обратно в зоопарк для морских черепах Sea Turtle Conservation Center.

REUTERS/Athit Perawongmetha/Scanpix

Многие туристы, следуя поверью, бросают монеты в резервуары с черепахами, чтобы вернуться в Таиланд. Местные жители кидают деньги этим животным, рассчитывая на долголетие.