Фото: из желудка черепахи извлекли 915 монет

По информации Sunday World, всего в желудке 25-летней самки морской черепахи удалось найти 915 монет. Операция длилась четыре часа, сообщает Segodnya.
REUTERS/Athit Perawongmetha/Scanpix
"Трудно представить, как она проглотила такое количество монет", — сказал ветеринар Пасакорн Бриксвана. По словам медика, это первый подобный случай в его практике.
REUTERS/Scanpix
Животное останется под присмотром ветеринаров на неделю, после чего будет передано обратно в зоопарк для морских черепах Sea Turtle Conservation Center.
REUTERS/Athit Perawongmetha/Scanpix
Многие туристы, следуя поверью, бросают монеты в резервуары с черепахами, чтобы вернуться в Таиланд. Местные жители кидают деньги этим животным, рассчитывая на долголетие.
REUTERS/Athit Perawongmetha/Scanpix