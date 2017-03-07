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Giant Panda cub Fu Ban, which was born on August 7, 2016, is seen in this handout photograph dated February 27, 2017, released on February 28, 2017, at Schoenbrunn Zoo in Vienna, Austria. Schoenbrunn Zoo/Daniel Zupanc/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. FOR EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVES.
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Фото: HANDOUT/REUTERS

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Giant Panda cub Fu Ban, which was born on August 7, 2016, is seen in this handout photograph dated February 27, 2017, released on February 28, 2017, at Schoenbrunn Zoo in Vienna, Austria. Schoenbrunn Zoo/Daniel Zupanc/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. FOR EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVES.
HANDOUT/REUTERS

Ученые объяснили черно-белый окрас панд

07.03.2017 15:03
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Калифорнийские биологи заявляют, что нашли объяснение уникальному черно-белому окрасу панд — по мнению ученых, такая раскраска служит двум целям.

Ранее наука не могла объяснить, почему бамбуковые медведи окрашены в такие цвета. Млекопитающих, окрашенных по тому же принципу — когда конечности, область вокруг глаз и уши черные, а остальное тело белое, — в природе попросту не существует, пишет The Washington Post.

Исследователи из Университета Калифорнии в Дэвисе и Университета штата Калифорния в Лонг-Бич пришли к выводу, что такой камуфляж, во-первых, служит для маскировки панды. Эти медведи обитают в бамбуковых зарослях и, в отличие от своих северных собратьев, не впадают в спячку и продолжают бодрствовать зимой. Белый цвет помогает им сливаться со снегом, а черные полоски позволяют затеряться в тени деревьев, пишет "Моя Планета".

Черные пятна на голове (черные уши и чернота вокруг глаз) служат коммуникативным целям. У многих хищников область вокруг глаз темнее — это может давать сигнал об агрессии. Не случайно некоторые панды во время брачных игр прикрывают глаза и уши лапами, чтобы выглядеть в глазах потенциального партнера более дружелюбными.

В более раннем исследовании, опубликованном в 2008 году, говорилось, что панды различают друг друга по пятнам вокруг глаз — эти черные «очки» у каждого из зверей имеют некоторые отличия.

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