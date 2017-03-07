Ученые объяснили черно-белый окрас панд

Ранее наука не могла объяснить, почему бамбуковые медведи окрашены в такие цвета. Млекопитающих, окрашенных по тому же принципу — когда конечности, область вокруг глаз и уши черные, а остальное тело белое, — в природе попросту не существует, пишет The Washington Post.

Исследователи из Университета Калифорнии в Дэвисе и Университета штата Калифорния в Лонг-Бич пришли к выводу, что такой камуфляж, во-первых, служит для маскировки панды. Эти медведи обитают в бамбуковых зарослях и, в отличие от своих северных собратьев, не впадают в спячку и продолжают бодрствовать зимой. Белый цвет помогает им сливаться со снегом, а черные полоски позволяют затеряться в тени деревьев, пишет "Моя Планета".

Черные пятна на голове (черные уши и чернота вокруг глаз) служат коммуникативным целям. У многих хищников область вокруг глаз темнее — это может давать сигнал об агрессии. Не случайно некоторые панды во время брачных игр прикрывают глаза и уши лапами, чтобы выглядеть в глазах потенциального партнера более дружелюбными.

В более раннем исследовании, опубликованном в 2008 году, говорилось, что панды различают друг друга по пятнам вокруг глаз — эти черные «очки» у каждого из зверей имеют некоторые отличия.