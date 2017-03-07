Днем будет облачно с прояснениями. По регионам снег и мокрый снег, вероятность осадков выше на западе страны. Ветер южный и юго-западный 4-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0-4 градуса тепла, вечером похолодает.
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Сосульки.
Фото: Scanpix
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Jääpurikad
Scanpix
Завтра в Эстонии будет снежно и морозно
07.03.2017 14:47
По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на среду ожидается облачная погода со снегом и мокрым снегом, начиная с юга страны вероятность осадков сократится. Местами возможна наледь. Ветер восточных направлений 3-10, утром южный и юго-восточный, на островах и побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.
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