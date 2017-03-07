Завтра в Эстонии будет снежно и морозно

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на среду ожидается облачная погода со снегом и мокрым снегом, начиная с юга страны вероятность осадков сократится. Местами возможна наледь. Ветер восточных направлений 3-10, утром южный и юго-восточный, на островах и побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.