prognoz.ee -
Погода
Jääpurikad
1/1

Сосульки.

Фото: Scanpix

foto
//f8.pmo.ee/S_jp87JZZ2En86EeLMZF9cFNum8=/200x200/smart/nginx/o/2012/02/20/968296t1h8980.jpg
//f8.pmo.ee/AXOe4gfiIAOAqUsrHl0eyiCWVGo=/566x0/nginx/o/2012/02/20/968296t1h8980.jpg
Jääpurikad
Scanpix

Завтра в Эстонии будет снежно и морозно

07.03.2017 14:47
Комментировать | Распечатать

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на среду ожидается облачная погода со снегом и мокрым снегом, начиная с юга страны вероятность осадков сократится. Местами возможна наледь. Ветер восточных направлений 3-10, утром южный и юго-восточный, на островах и побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Днем будет облачно с прояснениями. По регионам снег и мокрый снег, вероятность осадков выше на западе страны. Ветер южный и юго-западный 4-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0-4 градуса тепла, вечером похолодает.

Jaga |
Отправь другу
Отправь другу
Sinu nimi: Sõbra nimi:
Sinu meiliaadress: Sõbra meiliaadress:
SAADA SÕBRALE
E-MAIL SAADETUD
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
07.03.17
Ученые объяснили черно-белый окрас панд
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
весна · март · мокрый снег · мороз · синоптики · снег · температура воздуха
·
Оставьте свой комментарий

Прочтите условия комментирования.
Стань модератором!
Погода в городах
Prognoz.ee на Facebook