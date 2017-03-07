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Torm Zeus Prantsusmaal
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Torm Zeus Prantsusmaal
95107
http://www.postimees.ee
4037223

Галерея: шторм Зевс обрушился на Францию, есть жертвы

07.03.2017 12:37
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На западное побережье Франции вчера обрушился шторм Зевс, скорость ветра порывами достигала 193 км/ч.

Погибли два человека – одним из них оказался водитель грузовика, на машину которого в Альпах упала летевшая ветка дерева. Второй человек также погиб из-за падения дерева. Пострадали семь человек, без электричества остались 600 000 хозяйств. Власти были вынуждены закрыть скоростную матистраль под Парижем.

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