Галерея: шторм Зевс обрушился на Францию, есть жертвы

Погибли два человека – одним из них оказался водитель грузовика, на машину которого в Альпах упала летевшая ветка дерева. Второй человек также погиб из-за падения дерева. Пострадали семь человек, без электричества остались 600 000 хозяйств. Власти были вынуждены закрыть скоростную матистраль под Парижем.