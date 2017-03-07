Погибли два человека – одним из них оказался водитель грузовика, на машину которого в Альпах упала летевшая ветка дерева. Второй человек также погиб из-за падения дерева. Пострадали семь человек, без электричества остались 600 000 хозяйств. Власти были вынуждены закрыть скоростную матистраль под Парижем.
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Torm Zeus Prantsusmaal
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Галерея: шторм Зевс обрушился на Францию, есть жертвы
07.03.2017 12:37
На западное побережье Франции вчера обрушился шторм Зевс, скорость ветра порывами достигала 193 км/ч.
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