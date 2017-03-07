Весна обещает быть дождливой

“Я надеялся, что боженька пошлет еще одну волну холодов, но кажется, что теплая весна все же начинает наступать”, - сказал Хейн, заметив, что из-за того, что снега было мало, больших паводков не ожидается. В то же время он полагает, что апрель будет дождливым. “Уровень воды в водоемах уже поднялся на метр, льда уже почти нет”, - заметил он.

Старший научный сотрудник института физики Тартуского университета Марко Каазик сообщает в обновленном сезонном прогнозе, что весна в Эстонии будет теплой, но дождливой.

“В марте атлантические циклоны будут необычно активны для ранней весны, ожидаются осадки и довольно теплое начало весны”, - прогнозирует Каазик.

По словам метеороога, в апреле давление воздуха в Северной Европе будет выше обычного, погода будет сухой и теплой. “Апрель будет солнечнее обычного, в мае с юга ожидаются циклоны и более влажная погода со средней температурой”.

Наблюдатель за погодой Ильмар Тийсмаа полагает, что уже с середины марта погода в Эстонии будет более солнечной. “20 марта начнется астрономическая весна. Тогда местами будет теплее, а днем может быть до 12-13 градусов тепла”, - прогнозирует Тийсмаа. По его словам, зимние морозы уже прошли, холодов больше не будет. «В марте может еще пойти мокрый снег, но апрель уже будет значительно более весенним, температура поднимется до 15 градусов», - предполагает он.

Тийсмаа беспокоится за фермеров, поскольку земля промерзла. “Мороз ударил, когда снега было мало, на полях большие лужи. Надеюсь, что после урона, нанесенного холодами, фермерам не придется заниматься уроном от воды, иначе поля придется засевать снова”, - пояснил Тийсмаа.