Завтра Эстонию накроют метели и порывистый ветер

На погоду в Эстонии влияет активный циклон, который сместился с Польши на юг Балтийского моря. Он принес нам снег с метелью и сильный ветер. После обеда снег перейдет в мокрый снег, возникнет опасность гололеда. Уровень моря в Пярнуском заливе понизится, достигнув критических значений.