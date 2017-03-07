Днем 7 марта будет облачно. До обеда снег, метель, после обеда осадки ослабеют, однако к вечеру снег и мокрый снег вновь усилятся. По югу Эстонии опасность гололеда. Ветер северо-восточный, восточный 6-11, порывы 15 м/с, на островах и побережье 10-15, порывы 18-23 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуха по северу Эстонии -1..-3, по югу Эстонии -1..+2°C.
Mängib video:
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Метель.
Фото: Peeter Kümmel/ Sakala
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Tuisune ilm.
Peeter Kümmel/ Sakala
Синоптики предупреждают: сегодня Эстонию накроют метели и сильный порывистый ветер
07.03.2017 07:40
На погоду в Эстонии влияет активный циклон, который сместился с Польши на юг Балтийского моря. Он принес нам снег с метелью и сильный ветер. После обеда снег перейдет в мокрый снег, возникнет опасность гололеда. Уровень моря в Пярнуском заливе понизится, достигнув критических значений.
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