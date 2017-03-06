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Индюки гуляют вокруг кошки.

Фото: Скриншот с видео

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Скриншот с видео

Странное видео: индюки водят хороводы вокруг дохлой кошки

06.03.2017 12:32
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Автор этого видео Джонатан Дэвис признается, что у него дома много животных и ему нравится наблюдать за природой, но ничего подобного он раньше не видел, пишет National Geographic.

Дэвис поделился этим видео в Твиттере, где оно стало быстро распространяться. По словам тех, кто его видел, происходящее на нем очень похоже на ритуал. Однако биолог Том Хьюз утверждает, что ничего шаманского в этом нет, а индюки делают это, очевидно, из страха и любопытства. “Кажется, их интересует, что делает умирающая или уже мертвая кошка, - сказал Хьюз. – Очевидно, они хотели изучить это поближе, не подходя при этом вплотную”.

Кругами индюки ходят, очевидно, потому, что индюки следуют поведению стаи. Биолог Университета Миссисипи Ричард Буххольц пояснил, что индюки обычно ходят друг за другом, поскольку так они могут быть уверены, что стая держится вместе.

Смотрите своеобразное видео!

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